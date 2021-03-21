После ареста акций "Мотор Сичи", китайцам будет проще взыскать с Украины 3,6 млрд долл., - эксперт
Национализация "Мотор Сичи" с передачей 100% акций компании государственному агентству АРМА - худший из вариантов решения судьбы завода, который могла выбрать Украина.
Об этом заявил экс-вице-премьер Павел Розенко.
По его мнению, такой шаг - очевидная экспроприация в глазах международного арбитража, где рассматривается иск китайских инвесторов предприятия к украинской власти. Проигрыш Украины, с которой требуют $ 3,6 млрд компенсации, становится очевидным.
"Суд сделал поистине царский подарок китайским акционерам "Мотор Сич", а своим решением о передаче завода и всех его акций агентству АРМА окончательно подтвердил, что ответчик - государство Украина. До последних заявлений о национализации и этого судебного решения китайцам в международном арбитраже еще нужно было как-то доказывать факт экспроприации, пусть и без особых усилий, с учетом того, что уже наговорили и наделали украинские чиновники и политики разных рангов. А теперь все очевидно и без доказательств - центральная государственная власть Украины своими прямыми решениями отобрала у акционеров законно приобретенные акции "Мотор Сич". Теперь экспроприация видна невооруженным взглядом, а это значит, что Украине уже однозначно придется компенсировать акционерам из КНР $ 3,6 млрд, которые они указали в своем иске в международный арбитраж", - пояснил Розенко.
Экс-вице-премьер также добавил, что нормы международного права позволяют китайским инвесторам после победы в арбитраже взыскать с Украины долг разными способами.
"Государство в отличие от физического или юридического лица - идеальный должник с сточки зрения возможности принудительного взыскания. Долги платят из госбюджета, то есть из кармана налогоплательщиков. А если денег нет или государство упорствует в нежелании платить долги - их всегда довольно легко можно взыскать, арестовывая зарубежные активы государства и его компаний, здания посольств или другую зарубежную недвижимость государства, его корабли или самолеты", - добавил Розенко.
По его словам, национализация "Мотор Сичи" также станет концом истории предприятия, равно как и авиастроительной индустрии Украины.
"Дальше - больше, нет "Мотор Сичи" - нет "Антонова", а остальные предприятия уже можно и в расчет не брать. Поэтому все интеллектуальные инженерные и рабочие кадры высокой квалификации найдут применение своим талантам в Китае, России, Турции. Украина, как собака на сене, останется с грудой металлолома и гордым статусом аграрной недодержавы", - прогнозирует политик.
Напомним, суд принял решение арестовать имущество "Мотор Сич" и передать 100% акций компании в управление государственному агентству АРМА.
Ранее авиаконструктор Сергей Корж заявил, что национализация "Мотор Сич" - это худший выбор Украины, который приведет к деградации и увяданию предприятия.
По его мнению, Украина не сможет самостоятельно выстроить полноценную авиа-индустрию и создать замкнутый технологический цикл своими силами, поскольку страна не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, а технологии "Мотор Сич" - требуют огромных инвестиций для модернизации.