Після арешту акцій "Мотор Січі", китайцям буде простіше стягнути з України 3,6 млрд дол., - експерт

На його думку, такий крок - очевидна експропріація в очах міжнародного арбітражу, де розглядається позов китайських інвесторів підприємства до української влади. Програш України, з якої вимагають $ 3,6 млрд компенсації, стає очевидним.

"Суд зробив царський подарунок китайським акціонерам "Мотор Січ", а своїм рішенням про передачу заводу та всіх його акцій агентству АРМА остаточно підтвердив, що відповідач - держава Україна. До останніх заяв про націоналізацію і цього судового рішення китайцям в міжнародному арбітражі ще потрібно було якось доводити факт експропріації, нехай і без особливих зусиль, з урахуванням того, що вже наговорили і наробили українські чиновники і політики різних рангів. А тепер все очевидно і без доказів - центральна державна влада України своїми прямими рішеннями відібрала в акціонерів законно придбані акції "Мотор Січ". Тепер експропріацію видно неозброєним поглядом, а це означає, що Україні вже однозначно доведеться компенсувати акціонерам з КНР $ 3,6 млрд, які вони вказали у своєму позові в міжнародний арбітраж", - пояснив Розенко.

Екс-віце-прем'єр також додав, що норми міжнародного права дозволяють китайським інвесторам після перемоги в арбітражі стягнути з України борг різними способами.

"Держава на відміну від фізичної чи юридичної особи - ідеальний боржник з точки зору можливості примусового стягнення. Борги платять з держбюджету, тобто з кишені платників податків. А якщо грошей немає або держава упирається в небажанні платити борги - їх завжди досить легко можна стягнути, заарештовуючи зарубіжні активи держави і її компанії, будівлі посольств або іншу закордонну нерухомість держави, її кораблі чи літаки", - додав Розенко.

За його словами, націоналізація "Мотор Січі" також стане кінцем історії підприємства, так само як і авіабудівної індустрії України.

"Далі - більше, немає "Мотор Січі" - немає "Антонова", а інші підприємства вже можна і в розрахунок не брати. Тому всі інтелектуальні інженерні і робочі кадри високої кваліфікації знайдуть застосування своїм талантам у Китаї, Росії, Туреччини. Україна, як собака на сіні, залишиться з купою металобрухту і гордим статусом аграрної недодержави", - прогнозує політик.