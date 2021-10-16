Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств, - врач экс-президента
Пятый президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств. Это сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, посетивший его в Руставской тюрьме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".
"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.
Пока что Саакашвили продолжает пить только воду и чай.
"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - сказал врач.
Во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.
Ранее мы писали, что Саакашвили в тюрьме голодает. Его состояние ухудшилось.