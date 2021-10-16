Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств, - врач экс-президента

Пятый президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств. Это сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, посетивший его в Руставской тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Sputnik Грузия ".

"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.

Пока что Саакашвили продолжает пить только воду и чай.

"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - сказал врач.

Во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.