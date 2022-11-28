Насильно утримували українських патріотів. У Херсоні затримали співробітників СІЗО

За даними ГБР, у Херсоні правоохоронці затримали виконувача обов'язків керівника "Херсонського слідчого ізолятора", заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноваженого у боротьбі з наркотиками.

Правоохоронці зазначають, що перераховані вище громадяни перейшли на бік росіян і отримали посади в незаконно створеному органі - "управління служби виконання покарань по Херсонській області".

"Фігуранти виконували злочинні накази окупантів та утримували у слідчому ізоляторі незаконно ув'язнених рашистами херсонських активістів", - деталізують у ГБР.

Наразі перевіряється інформація про те, що колаборанти могли застосовувати насильство та психологічний тиск до затриманих активістів.

У ГБР додають, що зрадникам уже оголосили про підозру, їм загрожує довічне ув'язнення. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.