Насильно удерживали украинских патриотов. В Херсоне задержали сотрудников СИЗО

По данным ГБР, в Херсоне правоохранители задержали исполняющего обязанности руководителя "Херсонского следственного изолятора", заместителя начальника СИЗО по оперативной работе и оперуполномоченного по борьбе с наркотиками.

Правоохранители отмечают, что вышеперечисленные граждане перешли на сторону россиян и получили должности в незаконно созданном органе - "управление службы исполнения наказаний по Херсонской области".

"Фигуранты выполняли преступные приказы оккупантов и удерживали в следственном изоляторе незаконно заключенных рашистами херсонских активистов", - детализируют в ГБР.

Сейчас проверяется информация о том, что коллаборанты могли применять насилие и психологическое давление к задержанным активистам.

В ГБР добавляют, что предателям уже объявили о подозрении, им грозит пожизненное заключение. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.