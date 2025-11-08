UA

Арештований у справі "Північних потоків" українець у критичному стані, - омбудсмен

Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубнець (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Арештований в Італії у справі про підрив "Північних потоків" українець Сергій Кузнєцов перебуває у критичному стані. Раніше він оголошував голодування.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Зустрівся з Галиною Кузнєцовою - дружиною Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік". Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров’я", - розповів Лубінець.

Він зазначив, що вже направив офіційні звернення до МЗС України, Міністерства юстиції Італії, віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, омбудсманів Італії та регіону Лаціо, а також Національного гаранта прав осіб, позбавлених свободи.

Омбудсмен наголосив, що утримання українця в колонії суворого режиму за неналежних умов є "неприпустимим" та суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Він закликав італійську сторону забезпечити дотримання прав Кузнєцова.

 

Підрив "Північних потоків"

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Балтійському морі сталися вибухи на газопроводах "Північний потік 1" і "Північний потік 2". Це призвело до витоку близько 800 мільйонів кубометрів газу.

У серпні 2025 року в Італії заарештували українця на ім'я Сергій К. (Кузнєцов), підозрюваного в організації підриву газопроводів. Його звинувачують у змові, саботажі та знищенні критичної інфраструктури.

За даними німецьких прокурорів, Сергій К. нібито координував операцію зі встановлення вибухових пристроїв з борту вітрильної яхти, що вирушила з Ростока.

У жовтні стало відомо, що в Італії касаційний суд скасував рішення про видачу Німеччині українця Кузнєцова.

Раніше Дмитро Лубінець заявив про те, що затриманий в Італії українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", оголосив голодування.

Окрім того, ще одного підозрюваного у підриві "Північних потоків" затримали в Польщі, але в екстрадиції до Німеччині суд відмовив, пізніше українця відрустили.

