Арест "Укрнефтебурения". Украине пригрозили судом из-за 16 млрд гривен нераспределенной прибыли

Британская группа JKX Oil & Gas намерена подать в суд на Украину в связи с арестом ее корпоративных прав в добывающей компании "Укрнефтебурение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Андрея Пасишника в Facebook .

Пасишник заявил, что юристы JKX Oil & Gas готовят иски по защите нарушенных прав акционеров - как в украинские, так и международные суды.

В то же время на сайте "Укрнефтебурения" сообщается, что компания обжаловала судебное решение об аресте корпоративных прав.

По состоянию на 19 апреля в работе компании никаких изменений не произошло.

Компания сообщила, что у нее более 160 млн куб. м газа в подземном хранилище, а на счетах - около 1,2 млрд грн денежных средств, "большая часть из которых будет направлена на выполнение текущих налоговых обязательств и финансирование капитальных инвестиций".

"Акционеры и топ-менеджеры УНБ не понимают оснований для подобных решений, а также причин, по которым данные решения были приняты без участия компании. Руководство считает эти действия неправомерными и расценивает их как попытку завладеть активами частного бизнеса", - заявила компания.

Напомним, компании JKX Ukraine BV принадлежат 10% акций ЧАО "ВК Укрнефтебурение", которые она приобрела в 2006 году.

В начале апреля эти акции вместе с долями других акционеров - Deripon Commercial, Ariana Business и Ares Systems - попали под арест в рамках расследования дела о незаконном завладении недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области.

Все корпоративные права передали в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.