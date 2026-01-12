Арешт продовжено: Польща визначила подальшу долю російського археолога

Варшавський суд продовжив арешт російського археолога з Ермітажу Олександра Бутягіна до 4 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Затриманий росіянин залишиться під вартою щонайменше до 4 березня, при цьому продовження арешту має забезпечити ефективне проведення екстрадиційної процедури.
Суд встановив, що злочин, в якому звинувачується Бутягін, має польські аналоги і також переслідується в Польщі. Крім того, підтверджено, що термін давності за ним ще не минув.
Варшавський суд також звернув увагу, що звільнення росіянина з-під варти може загрожувати його втечею, адже він не має постійного місця проживання в Польщі.
Тепер польський суд має вирішити, чи є екстрадиція Бутягіна допустимою з юридичної точки зору. Суд винесе рішення у цій справі в четвер, 15 січня, і якщо він визнає, що перешкод для видачі росіянина Україні немає, остаточне слово буде за польським міністром юстиції.
Прокуратура України оголосила російського археолога у розшук у листопаді 2025 року за організацію з 2014 року розкопок в окупованому Росією Криму.
Зокрема, йдеться про незаконні пошукові роботи в стародавньому місті Мірмекій у Керчі. Дії Бутягіна призвели до часткового знищення об'єкта культурної спадщини, завдавши збитків у понад 200 млн грн.
Росіянина затримали в одному з готелів Варшави співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Він перебував у Польщі проїздом, прямуючи з Нідерландів на Балкани.
Нагадаємо, що Україна звернулася до Польщі з проханням екстрадувати Олександра Бутягіна. Прокуратура Польщі підтримує запит України про його екстрадицію, суд найближчим часом має ухвалити рішення.