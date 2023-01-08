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Арешт або мільйонний штраф: в Росії будуть карати за карти без окупованих земель України

Фото: у Росії будуть штрафовати за неправильні карти (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський уряд підтримав у першому читання на законопроект, який пропонує заборонити розповсюдження карт без окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Так, в документі пропонується заборонити в країні ті карти, на яких заперечується територіальна приналежність Криму, Курильських островів, інших територій Росії.

В тому числі за поширення карт РФ без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму передбачено і адміністративне покарання. Для громадян до 15 діб арешту чи штраф, для юросіб - зупинення роботи чи штраф від 100 тисяч до мільйона рублів.

При цьому в Росії все ще не визначились з тим, де насправді проходять кордони країни

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни планують мобілізувати до своїх військ українців, які проживають на тимчасово захоплених територіях у південних регіонах.

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