Арест или миллионный штраф: в России будут наказывать за карты без оккупированных земель Украины

Российское правительство поддержало в первом чтении законопроект, который предлагает запретить распространение карт без оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .
Так, в документе предлагается запретить в стране карты, на которых отрицается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России.
В том числе, за распространение карт РФ без оккупированных украинских Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма предусмотрено и административное наказание. Для граждан до 15 суток ареста или штраф, для юрлиц - остановка работы или штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.
При этом в России все еще не определились с тем, где действительно проходят границы страны.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что россияне планируют мобилизовать в свои войска украинцев , проживающих на временно захваченных территориях в южных регионах.
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