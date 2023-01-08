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Арест или миллионный штраф: в России будут наказывать за карты без оккупированных земель Украины

Фото: в России будут штрафовать за неправильные карты (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российское правительство поддержало в первом чтении законопроект, который предлагает запретить распространение карт без оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Так, в документе предлагается запретить в стране карты, на которых отрицается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России.

В том числе, за распространение карт РФ без оккупированных украинских Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма предусмотрено и административное наказание. Для граждан до 15 суток ареста или штраф, для юрлиц - остановка работы или штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.

При этом в России все еще не определились с тем, где действительно проходят границы страны.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что россияне планируют мобилизовать в свои войска украинцев , проживающих на временно захваченных территориях в южных регионах.

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