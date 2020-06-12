Аренда жилья подешевела за время карантина: данные по регионам

Государственная служба статистики обнародовала данные о стоимости месячной аренды 1-комнатной квартиры по областям Украины. В мае 2020 года по сравнению с февралем аренда подешевела на 0,9% до 3 777 грн.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, больше всего аренда подешевела в Одесской области - на 7,0% до 4 979 грн. Однако в большинстве областей Западной Украины жилье подорожало, в частности, в Волынской области - на 4,8% до 2 932 грн.

Вместе с тем, из-за карантина Госстату не удалось собрать данные по всем областям Украины.

В мае на первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 309 грн. Далее идут Одесская область (4 979 грн) и Львовская области - 4738 грн.

Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Ивано-Франковской области (2 366 грн), Сумской области (2 149 грн) и Луганской области (2 069 грн).

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3352 до 3701 грн.

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в мае 2020 года резко замедлилась.

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала 2020 года цены выросли на 1,8%. В годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле 2020 года.