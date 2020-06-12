Оренда житла подешевшала за час карантину: дані по регіонах

Державна служба статистики оприлюднила дані про вартість місячної оренди 1-кімнатної квартири по областях України. У травні 2020 року порівняно з лютим оренда подешевшала на 0,9% до 3 777 грн.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільше оренда подешевшала в Одеській області - на 7,0% до 4 979 грн. Однак у більшості областей Західної України житло подорожчало, зокрема, у Волинській області - на 4,8% до 2 932 грн.

Разом з тим, з-за карантину Держстату не вдалося зібрати дані по всіх областях України.

У травні на першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 7 309 грн. Далі йдуть Одеська область (4 979 грн) і Львівська області - 4738 грн.

найдешевші квартири, за даними Держстату, в Івано-Франківській області (2 366 грн.), Сумської області (2 149 грн) та Луганської області (2 069 грн).

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4% з 3352 до 3701 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%. У річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилася до 1,7% з 2,1% в квітні 2020 року.