Aregy U ініціює оскарження дій суддів, які виносили рішення щодо санаторію "Червона калина"

Адвокати Aregy U ініціюють оскарження дій суддів Господарського суду Рівненської області (Пашкевич І.О.) та Північно-західного апеляційного господарського суду (Бучинської Г.Б., Філіпової Т.Л., Василишиної А.Р.), які винесли рішення у справі щодо підприємства "Санаторій "Червона калина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз групи компаній.

Наразі адвокати готують скарги щодо дисциплінарних проступків суддів до Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялося, 7 листопада 2023 року Господарський суд Рівненської області прийняв рішення про передачу частки інвестора ОП "Санаторій "Червона калина" - компанії "Ареджи Ю" - у розмірі 87,6% Світлані Сивій, яка володіє усього 3,2% орендного підприємства.

Частка у "Червоній калині" дісталися 84-річній жінці від її сина, екс-директора орендного підприємства Ярослава Сивого, якого у 2021 році знайшли вбитим на Київщині за дивних обставин.

Судовий розгляд щодо передачі прав на санаторій мінорітарному акціонеру, за інформацією ЗМІ, ініціювала група рейдерів на чолі з екс-очільником області, а нині головою Фонду державного майна України Віталієм Ковалем та депутатом Рівненської обласної Ради Володимиром Рашовським.

Як стверджують в компанії, мета рейдерів - захоплення підприємства та будівництво на його місці розважального комплексу з котеджами для місцевої еліти.

З цією метою компанії, наближені до Рашовського, придбали земельні ділянки поряд з санаторієм, а також заручилися підтримкою місцевих правоохоронців.

Проти компанії також завели кримінальні провадження для блокування роботи санаторію.

"Замість того, щоб боротися з ворогом та колаборантами СБУ на Рівненщині допомагає рейдерам та бореться з медиками", - звертають увагу в Aregy U.

Як стверджують адвокати Aregy U, рейдери з перших днів всіляко тиснуть на суди за місцем реєстрації санаторію, змушуючи суддів приймати потрібні для них рішення.

Нагадаємо, Aregy U неодноразово зверталася щодо рейдерських атак із заявами до правоохоронних органів: поліції, Офісу генеральної прокуратури, БЕБ та ДБР.

1 березня 2024 року компанія призупинила діяльність оздоровчого закладу та звернулася із відкритою заявою до народних депутатів та президента з проханням надати допомогу в протидії рейдерському захопленню підприємства. Із відкритою заявою до президента звернувся також колектив ОП.

5 квітня Aregy Group заявила про вихід зі всіх проєктів в Україні та прийняла рішення передати контрольний пакет акцій прямим спадкоємцям засновника та головного лікаря "Червоної калини", покійного Миколи Сивогого.

Того ж дня колектив підприємства заявив про рейдерське захоплення санаторію при підтримці опергрупи поліції.

Як стверджує адвокат "Червоної калини", захоплення санаторію та призначення так званого нового директора Сергія Павловського є

абсолютно незаконним.

Своєю чергою, співробітники санаторію повідомили, що після спроби захоплення закладу, на їхню адресу надходять погрози від невідомих осіб.