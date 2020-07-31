Арбитраж в Париже рассмотрит дело о захвате Россией объектов "Укрэнерго" в Крыму

Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о незаконном захвате Российской Федерацией инфраструктурных объектов НЭК "Укрэнерго" на территории АР Крым. Разбирательство началось 16 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, в рамках дела "Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, а именно за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, которые принадлежат "Укрэнерго".

Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушение обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

Как отметил член правления НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, стоимость активов, относительно которых подан иск, будет установлено после проведения оценки.

Напомним, в апреле 2018 года НЭК "Укрэнерго" согласно действующей процедуре рассмотрения дел отправило представителям РФ запросы для досудебного урегулирования спора.

Затем в августе 2019 года НЭК "Укрэнерго" уведомило Российскую Федерацию о передаче в арбитражный суд требований в споре по потери активов на территории Крыма.

Производство по делу ведется в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Согласно ему состав суда был определен 27 марта 2020 года.

Отметим, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанка вследствие аннексии Крыма.