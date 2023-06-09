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В Арапівці Луганської області дезертирувало близько 90 росіян, - Генштаб

Фото: в Арапівці Луганської області дезертирувало близько 90 росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертирувало близько 90 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції", - йдеться в повідомленні.

Дезертирство в армії РФ

Зазначимо, що це далеко не перший відомий випадок дезертирства російських військовослужбовців. До того ж в Генштабі ЗСУ повідомляють, що останнім часом таких випадків стає дедалі більше.

Так, нещодавно в тимчасово окупованому Сватовому Луганської області дезертирувало близько 40 військовослужбовців РФ.

Окрім того, 28 травня в тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекло семеро мобілізованих, які раніше були в'язнями. П'ятьох з них спіймали, а одного вбили.

А 25 травня повідомлялось про аналогічний інцидент біля Сватового - тоді близько 20 мобілізованих втекли, захопивши "КамАЗ".

Ситуація на фронті

На сході тривають важкі бої. Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За даними Генштабу, протягом останньої доби там відбулось 27 бойових зіткнень.

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