Арахамия заявил, что угрозы Венедиктовой Ахметову имеют политический контекст

"Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой... Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей", - заявил Арахамия журналистам в кулуарах парламента.