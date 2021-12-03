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Арахамия заявил, что угрозы Венедиктовой Ахметову имеют политический контекст

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 14:28
Арахамия заявил, что угрозы Венедиктовой Ахметову имеют политический контекст Фото: лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично признал, что угрозы Ринату Ахметову, бизнесмену, владельцу телеканалов "Украина" и "Украина24" от генерального прокуратора Ирины Венедиктовой имеют политический контекст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии.

"Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой... Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей", - заявил Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

Как сообщалось, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что обещания уголовного преследования Рината Ахметова из-за критики власти на его телеканалах свидетельствует об избирательном подходе Офиса генпрокурора.

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