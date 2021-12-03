Арахамія заявив, що погрози Венедиктової Ахметову мають політичний контекст

"Мені здається, не потрібно генеральному прокурору займатися політикою... Я не юрист, щоб класифікувати це якимось чином, але я вважаю це політичний меседж, мені здається, що генпрокурор не повинен робити політичних меседжів", - заявив Арахамія журналістам у кулуарах парламенту.