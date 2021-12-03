ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арахамія заявив, що погрози Венедиктової Ахметову мають політичний контекст

Новость на русском →
Київ , П'ятниця 03 грудня 2021 14:28
Арахамія заявив, що погрози Венедиктової Ахметову мають політичний контекст Фото: лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія публічно визнав, що погрози Рінату Ахметову, бізнесмену, власнику телеканалів "Україна" та "Україна24" від генерального прокуратора Ірини Венедиктової мають політичний контекст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії.

"Мені здається, не потрібно генеральному прокурору займатися політикою... Я не юрист, щоб класифікувати це якимось чином, але я вважаю це політичний меседж, мені здається, що генпрокурор не повинен робити політичних меседжів", - заявив Арахамія журналістам у кулуарах парламенту.

Як повідомлялося, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що обіцянки кримінального переслідування Ріната Ахметова через критику влади на його телеканалах свідчить про виборчий підхід Офісу генпрокурора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього