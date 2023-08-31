Арахамія: закони про зброю та самооборону Рада ухвалить до кінця року
Верховна Рада України може ухвалити закони про зброю та самооборону до кінця поточного року.
Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Нардеп зазначив, що таке питання є на порядку денному для парламенту.
"Є вже напрацьований законопроект про зброю, і супутнім до цього йде законопроект, який регулює питання межі самооборони - що є припустимою межею, що неприпустимою", - сказав Арахамія.
У цьому контексті він висловив думку, що цей пакет документів буде повністю доопрацьований до кінця 2023 року, і "будуть схвалені відповідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони".
Закон про зброю
Нагадаємо, Верховна Рада за день до початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому минулого року схвалила законопроект про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення - у першому читанні.
Цей документ регулює суспільні взаємини, що виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.
Варто зазначити, що законопроект залишив для цивільної зброї виключно нішу мисливського і спортивного інструменту, за носіння якого в спорядженому вигляді за межами мисливських угідь або стрільбищ передбачається кримінальна відповідальність.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.