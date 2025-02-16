Арахамія відреагував на "якісь розмови" про вибори в 2025 році

Зауважимо, що раніше сьогодні в інтерв'ю ЗМІ колишній президент України Петро Порошенко відповідаючи на запитання про те, коли в Україні можуть відбутися вибори, заявив, що вибори будуть 26 жовтня поточного року.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що раніше Financial Times писало, що Трамп і Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Однак офіційно про ці терміни ще ніхто не говорив.

Український президент Володимир Зеленський каже, що на сьогодні немає мирного плану, оскільки нічого не узгоджено між Україною, США та європейськими партнерами.

Водночас сьогодні Bloomberg написало, що адміністрація США хоче досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня.

Зауважимо, що Зеленський днями також зазначив, що готовий говорити про вибори в Україні.

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