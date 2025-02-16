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Арахамія відреагував на "якісь розмови" про вибори в 2025 році

Україна, Неділя 16 лютого 2025 21:42
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Арахамія відреагував на "якісь розмови" про вибори в 2025 році Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Подекуди в мережі знову з'являється інформація про вибори в Україні. Однак українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадаю, що, по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі", - нагадав Арахамія.

Водночас він зауважив, що в рамках діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклали угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану.

Зауважимо, що раніше сьогодні в інтерв'ю ЗМІ колишній президент України Петро Порошенко відповідаючи на запитання про те, коли в Україні можуть відбутися вибори, заявив, що вибори будуть 26 жовтня поточного року.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що раніше Financial Times писало, що Трамп і Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Однак офіційно про ці терміни ще ніхто не говорив.

Український президент Володимир Зеленський каже, що на сьогодні немає мирного плану, оскільки нічого не узгоджено між Україною, США та європейськими партнерами.

Водночас сьогодні Bloomberg написало, що адміністрація США хоче досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня.

Зауважимо, що Зеленський днями також зазначив, що готовий говорити про вибори в Україні.

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