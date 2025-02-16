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Арахамия отреагировал на "какие-то разговоры" о выборах в 2025 году

Украина, Воскресенье 16 февраля 2025 21:42
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Арахамия отреагировал на "какие-то разговоры" о выборах в 2025 году Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Кое-где в сети снова появляется информация о выборах в Украине. Однако украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что, во-первых, выборы во время военного положения невозможны", - напомнил Арахамия.

В то же время он отметил, что в рамках диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военного положения.

Заметим, что ранее сегодня в интервью СМИ бывший президент Украины Петр Порошенко отвечая на вопрос о том, когда в Украине могут состояться выборы, заявил, что выборы будут 26 октября текущего года.

Завершение войны в Украине

Напомним, что ранее Financial Times писало, что Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая. Однако официально об этих сроках еще никто не говорил.

Украинский президент Владимир Зеленский говорит, что на сегодня нет мирного плана, поскольку ничего не согласовано между Украиной, США и европейскими партнерами.

В то же время сегодня Bloomberg написало, что администрация США хочет достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля.

Заметим, что Зеленский на днях также отметил, что готов говорить о выборах в Украине.

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