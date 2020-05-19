Арахамия: вакантные места в Кабмине заполнят в течение двух недель

Вакантные места в Кабинете министров Украины могут заполнить в течение ближайших двух недель. При этом имена кандидатов в правительство Дениса Шмыгаля пока не называют.

Об этом перед заседанием Верховной рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Арахамия прокомментировал слова спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что в Кабмине есть вакантные места и парламент вместе с правительством работают над этим.

"Насколько мне известно. На протяжении двух недель будут заполнены вакантные места. Кандидатур я не знаю, честно вам скажу", - заявил он.

Он также исключил возможность перезагрузки всего Кабмина.

Отметим, на сегодня тремя министерствами руководят исполняющие обязанности министра - Светлана Фоменко (и.о. министра культуры и информационной политики), Ольга Буславец (и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды) и Любомира Мандзий (и.о. министра образования и науки).

Напомним, в конце апреля Арахамия заявлял, что Верховная рада планирует проголосовать за назначение в правительство еще нескольких министров.

"У нас есть несколько должностей в правительстве, которые сейчас еще не заполнены. Сейчас продолжаются консультации относительно назначений других министров, которых еще не назначили", - отметил он.