Арахамія: вакантні місця в Кабміні заповнять протягом двох тижнів

Вакантні місця в Кабінеті міністрів України можуть заповнити протягом найближчих двох тижнів. При цьому імена кандидатів до уряду Дениса Шмигаля поки не називають.

Про це перед засіданням Верховної ради заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Арахамія прокоментував слова спікера Ради Дмитра Разумкова про те, що в Кабміні є вакантні місця і парламент разом з урядом працюють над цим.

"Наскільки мені відомо. Протягом двох тижнів будуть заповнені вакантні місця. Кандидатур я не знаю, чесно вам скажу", - заявив він.

Він також виключив можливість перезавантаження всього Кабміну.

Зазначимо, на сьогодні трьома міністерствами керують виконуючі обов'язки міністра - Світлана Фоменко (в. о. міністра культури та інформаційної політики), Ольга Буславець (в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища) та Любомира Мандзій (в. о. міністра освіти і науки).

Нагадаємо, в кінці квітня Арахамія заявляв, що Верховна рада планує проголосувати за призначення до уряду ще кількох міністрів.

"У нас є кілька посад в уряді, які зараз ще не заповнені. Зараз тривають консультації щодо призначення інших міністрів, яких ще не призначили", - зазначив він.