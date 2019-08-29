Арахамия станет главой фракции "Слуга народа", - источник

Председателем фракции "Слуга народа" в Верховной раде 9 созыва будет избран Давид Арахамия, первым заместителем - Александр Корниенко. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Напомним, в начале августа сообщалось, что "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности глав парламентских комитетов, а также с руководством парламлента и фракции. Отмечается, что главой фракции "Слуга народа" может стать Давид Арахамия. Сообщалось, что у него вероятно будет 15 заместителей.

Как писало РБК-Украина ранее, главой политической партии "Слуга народа" может быть избран Александр Корниенко, поскольку фракция на должность председателя Верховной рады Украины делегирует Дмитрия Разумкова, а на должность первого заместителя председателя ВР - Руслана Стефанчука.

Также ранее уже анонсировалось, что Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции партии в Верховной раде.

Добавим, Верховная рада девятого созыва будет работать в пленарном режиме до 20 сентября. Согласно проекту календарного плана, который должен быть утвержден на первом заседании ВР и который есть в распоряжении РБК-Украина, пленарное заседание состоится 2 сентября. Затем пленарными будут недели с 10 до 13 сентября, а также неделя с 17 до 20 сентября.