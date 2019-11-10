Арахамия считает, что действующая Рада не будет работать четыре года

Во фракции "Слуга народа" подтверждают, что вероятность досрочного роспуска Верховной рады существует на 75%. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах съезда партии "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время, нардеп отметил, что пока нет мощных сигналов для прекращения полномочий парламента IX созыва.

"Ко мне подошел журналист и говорит сколько времени будет существовать этот парламент. Я говорю: нет никакой мысли. И он говорит, а какова вероятность, что он будет работать четыре года. Я говорю, если взять личное ощущение на данное время, ведь оно меняется... я говорю, что 75% вероятности, не будет четыре года работать именно этот парламент в этом составе. Это я подтверждаю, но я не сказал, что скоро или завтра будут распускать парламент. Такого не было и нет никаких мощных сигналов", - заявил Арахамия.

По словам Арахамии, перезагрузка правительства вероятно произойдет раньше, чем переизбрание состава ВРУ.

"Если дальше будут происходить такое расшатывание во все стороны, и мы услышим, что мы не одна команда, то это и будет поводом того, что надо что-то менять. А что можно менять? Только перезагрузка, это нормальный процесс. Сначала, я точно думаю, что будет перезагружен Кабмин. По теории вероятности, вероятность того, что Кабмин уйдет раньше парламента, в два или в три раза выше, чем парламент до Кабмина. Но сейчас нет у Кабмина никаких рисков", - добавил он.

Напомним, новый парламент Украины был избранный в результате внеочередных выборов 21 июля 2019 года. В состав ВР вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, а также кандидаты от десяти партий и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам. 29 августа на торжественном заседании парламента народные депутаты были приведены к присяге. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва.