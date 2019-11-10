Арахамія вважає, що чинна Рада не буде працювати чотири роки

У фракції "Слуга народу" підтверджують, що ймовірність дострокового розпуску Верховної ради існує на 75%. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах з'їзду партії "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

У той же час, нардеп зазначив, що поки немає потужних сигналів для припинення повноважень парламенту IX скликання.

"До мене підійшов журналіст і говорить скільки часу буде існувати цей парламент. Я кажу: немає жодної думки. І він говорить, а яка ймовірність, що він буде працювати чотири роки. Я кажу, якщо взяти особисте відчуття на даний час, адже воно змінюється... я кажу, що 75% ймовірності, не буде чотири роки працювати саме цей парламент в цьому складі. Це я підтверджую, але я не сказав, що скоро або завтра будуть розпускати парламент. Такого не було і немає ніяких потужних сигналів", - заявив Арахамія.

За словами Арахамії, перезавантаження уряду ймовірно відбудеться раніше, ніж переобрання складу ВРУ.

"Якщо далі будуть відбуватися таке розхитування на всі боки, і ми почуємо, що ми не одна команда, то це і буде приводом того, що треба щось міняти. А що можна міняти? Тільки перезавантаження, це нормальний процес. Спочатку, я думаю, що буде перезавантажений Кабмін. По теорії імовірності, можливість того, що Кабмін піде раніше парламенту, в два або в три рази вище, ніж парламент до Кабміну. Але зараз у Кабміну немає жодних ризиків", - додав він.

Нагадаємо, новий парламент України був обраний в результаті позачергових виборів 21 липня 2019 року. До складу ВР увійшли представники п'яти партій за пропорційною системою, а також кандидати від десяти партій і 46 самовисуванців в одномандатних округах. 29 серпня на урочистому засіданні парламенту народні депутати були приведені до присяги. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання.