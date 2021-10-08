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Кадровые перестановки в Кабмине: стало известно, когда определят кандидатов

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Киев, Пятница 08 октября 2021 11:25
Кадровые перестановки в Кабмине: стало известно, когда определят кандидатов Фото: глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Парламентская фракция "Слуги народа" определится с кандидатами на должности министров во второй половине месяца. Нардепы соберутся на заседание фракции 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии журналистам.

"По министрам мы действительно будем определяться 18 октября. У нас будет фракция… возможно с президентом. Кандидаты будут, будем определять порядок, не всех сразу, а постепенно сделаем", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что под угрозой увольнения находятся 4-5 министров, в частности, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

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Кабинет Министров Украины Давид Арахамия
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