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Арахамія про ротації в Кабміні: може торкгутися трьох-п'яти людей

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 23:24
Арахамія про ротації в Кабміні: може торкгутися трьох-п'яти людей Фото: Давид Арахамія, глава фракції СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада планує провести перестановки в Кабміні. За словами глави фракції монобільшості Давида Арахамії, крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Арахамія зазначив, що кадрові питання в Кабміні планують розділити на "два транші".

"Ми говорили, що це може бути три-чотири, можливо, три-п'ять осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі (парламенту - ред.)", - сказав він.

Глава фракції "Слуга народу" додав, що питання ротацій в Кабміні вирішили відтермінувати, бо на порядку денному була відставка глави Ради.

"Наступного тижня ми плануємо це питання обговорювати. Потім, через тиждень, коли буде пленарний тиждень, - уже втілювати в життя", - пояснив Арахамія.

Нагадаємо, фракція СН планує провести засідання 18 жовтня для обговорення ротацій в Кабміні.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" про річницю жахливої трагедії Бабиного Яру, арешт Міхеїла Саакашвілі, звільнення Дмитра Разумкова та про мільйони на офшорних рахунках Зеленського і "Кварталу 95" у студії говорять Давид Арахамія, Олександр Данилюк, Ірина Геращенко, Анна Бабінець та інші політики й експерти.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.


Також у ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов’язкову вакцинацію мешканців столиці.


А у студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.


Тоді ж експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації? Також розвіяла міфи про вакцинацію і розповіла, кому дійсно не можна робити щеплення.


Тиждень тому Юлія Тимошенко обурилася щодо витрат на Трускавець для "слуг народу".


Крім того, пропонуємо вам послухати думку Савіка Шустера щодо того, коли в Україні зникне корупція.

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