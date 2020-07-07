Арахамия о роспуске Рады: вероятность менее 1%

Вероятность, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную раду, составляет меньше 1%. На перевыборах "Слуга народа" не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Арахамии, сейчас нет никаких причин для роспуска парламента.

"Вы можете посчитать, взять текущие рейтинги и смоделировать картинку Рады будущего. От этого полностью проигрывает "Голос" - он просто исчезает с политической карты. Потом "Слуга народа" теряет 40-45 мандатов. Выигрывает партия Порошенко и ОПЗЖ, "Батькивщина" плюс-минус остается, как есть", - пояснил он.

Арахамия уверен, что Зеленский не заинтересован в роспуске парламента.

"Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию? Он об этом достаточно откровенно рассказывает на встречах с депутатами нашей фракции. В этом нет смысла", - добавил нардеп.

Отметим, что оснований для роспуска Рады 9-го созыва также не видит и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Кроме того, не планирует распускать парламент и глава государства, который на одном из заседаний фракции лично заявлял об отсутствии таких планов.