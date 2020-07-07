Арахамія про розпуск Ради: ймовірність менше ніж 1%

Ймовірність, що президент Володимир Зеленський розпустить Верховну раду, складає менше ніж 1%. На перевиборах "Слуга народу" не зможе отримати такої ж переваги, як у 2019 році.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Арахамії, зараз немає жодних причин для розпуску парламенту.

"Ви можете порахувати, взяти поточні рейтинги та змоделювати картинку Ради майбутнього. Від цього повністю програє "Голос" - він просто зникає з політичної мапи. Потім "Слуга народу" втрачає 40-45 мандатів. Виграє партія Порошенка та ОПЗЖ, "Батьківщина" плюс-мінус залишається, як є", - пояснив він.

Арахамія впевнений, що Зеленський не зацікавлений у розпуску парламенту.

"Навіщо це президенту робити? З ким він піде в коаліцію? Він про це досить відверто розповідає на зустрічах з депутатами нашої фракції. В цьому немає сенсу", - додав нардеп.

Зазначимо, підстав для розпуску Ради 9-го скликання також не бачить і спікер парламенту Дмитро Разумков.

Крім того, не планує розпускати парламент і глава держави, який на одному із засідань фракції особисто заявляв про відсутність таких планів.