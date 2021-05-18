Арахамия призвал США выделить Украине избыточные COVID-вакцины

Об этом сообщает пресс-служба СН со ссылкой на письмо Арахамии к координатору глобального реагирования на COVID-19 и безопасности здравоохранения Госдепартамента США Гейла Смита.

"Мы благодарны США за постоянную поддержку и помощь Украине и уважительно призываем ваше правительство выделить справедливую часть своих избыточных вакцин в Украину. Правительство заботится о здоровье и безопасности наших граждан и неустанно работает над получением ресурсов, которые помогут защитить украинцев от этого смертельного вируса. Хотя цель нашего правительства в том, чтобы вакцинировать большинство взрослого населения страны до конца года, вакцинация проводится медленно из-за отсутствия внутренних поставок и проблем, связанных с поиском и получением безопасных и эффективных вакцин", - говорится в обращении Арахамии.

Он также отметил, что вакцинирование в Украине началось в конце февраля. Это почти на два месяца позже, чем в странах ЕС. На сегодня чуть более 750 000 украинцев получили свою первую дозу вакцины против COVID-19, и очень мало из них полностью вакцинированы.

"Нынешний уровень вакцинации в Украине явно недостаточен для того, чтобы справиться с тяжелыми обстоятельствами, связанными с распространением COVID-19 и его вариациями. С населением в 44 миллиона только с помощью наших международных партнеров и союзников, особенно США, мы сможем получить достаточно большое количество надежных вакцин против COVID-19", - написал глава фракции СН.