Арахамия призвал США выделить Украине избыточные COVID-вакцины

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал правительство США выделить справедливую часть своих избыточных вакцин AstraZeneca против COVID-19 для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СН со ссылкой на письмо Арахамии к координатору глобального реагирования на COVID-19 и безопасности здравоохранения Госдепартамента США Гейла Смита.
"Мы благодарны США за постоянную поддержку и помощь Украине и уважительно призываем ваше правительство выделить справедливую часть своих избыточных вакцин в Украину. Правительство заботится о здоровье и безопасности наших граждан и неустанно работает над получением ресурсов, которые помогут защитить украинцев от этого смертельного вируса. Хотя цель нашего правительства в том, чтобы вакцинировать большинство взрослого населения страны до конца года, вакцинация проводится медленно из-за отсутствия внутренних поставок и проблем, связанных с поиском и получением безопасных и эффективных вакцин", - говорится в обращении Арахамии.
Он также отметил, что вакцинирование в Украине началось в конце февраля. Это почти на два месяца позже, чем в странах ЕС. На сегодня чуть более 750 000 украинцев получили свою первую дозу вакцины против COVID-19, и очень мало из них полностью вакцинированы.
"Нынешний уровень вакцинации в Украине явно недостаточен для того, чтобы справиться с тяжелыми обстоятельствами, связанными с распространением COVID-19 и его вариациями. С населением в 44 миллиона только с помощью наших международных партнеров и союзников, особенно США, мы сможем получить достаточно большое количество надежных вакцин против COVID-19", - написал глава фракции СН.
Напомним, вчера Белый дом анонсировал выделение 80 млн доз вакцин от коронавируса нуждающимся странам.
По словам Байдена, США станут "арсеналом вакцин от коронавируса" для нуждающихся стран. Штаты хотят поставить больше вакцин, чем Россия и Китай.