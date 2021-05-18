Арахамія закликав США виділити Україні надлишкові COVID-вакцини

Про це повідомляє прес-служба СН з посиланням на лист Арахамії до координатора з глобального реагування на COVID-19 та безпеки охорони здоров’я Держдепартаменту США Гейла Сміта.

"Ми вдячні США за постійну підтримку і допомогу Україні й шанобливо закликаємо ваш уряд виділити справедливу частину своїх надлишкових вакцин в Україну. Уряд України турбується про здоров’я і безпеку наших громадян та невпинно працює над отриманням ресурсів, які допоможуть захистити українців від цього смертельного вірусу. Хоча мета нашого уряду в тому, щоб вакцинувати більшість дорослого населення країни до кінця року, вакцинація проводиться повільно через відсутність внутрішніх поставок і проблем, пов’язаних з пошуком і отриманням безпечних та ефективних вакцин", - йдеться у зверненні Арахамії.

Він також зауважив, що вакцинування в Україні почалося наприкінці лютого. Це майже на два місяці пізніше, ніж в країнах ЄС. На сьогодні трохи понад 750 000 українців отримали свою першу дозу вакцини проти COVID-19, і дуже мало з них повністю вакциновані.

"Нинішній рівень вакцинації в Україні явно недостатній для того, щоб впоратися з важкими обставинами, пов’язаними з поширенням COVID-19 і його варіаціями. З населенням у 44 мільйони тільки за допомогою наших міжнародних партнерів і союзників, особливо США, ми зможемо отримати достатньо велику кількість надійних вакцин проти COVID-19", - написав голова фракції СН.