Арахамия подтвердил ротации в Кабмине и назвал причину ухода Тарана

"По господину Резникову, я думаю, что все понимают, что в сфере оборонных закупок существенно изменились правила… И Министерство обороны нуждается в резких переменах. По согласованию с господином Тараном, потому что у него состояние здоровья в том числе, и сейчас нужен турбо-режим в Министерстве обороны, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить все эти изменения. Ну и фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм, дипломатию и имеет репутацию среди международных партнеров", - отметил Арахамия.

Он добавил, что в рамках этой ротации "Слуга народа" делегирует Ирину Верещук на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Что касается таможни, то нынешний глава Павел Рябикин перейдет в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, но не будет иметь приставку вице-премьера. Арахамия подтвердил, что на место министра окружающей среды Романа Абрамовского рассматривается его первый заместитель Руслан Стрелец.

Он также уточнил, что если разговоры об отставке вице-премьера по экономике Алексея Любченко дойдут до логического завершения, то фракция будет предлагать на должность министра экономики замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.