Арахамія підтвердив ротації в Кабміні та назвав причину відставки Тарана

"По пану Резнікову, я думаю, що всі розуміють, що у сфері оборонних закупівель істотно змінилися правила... і Міністерство оборони потребує різких змін. За погодженням з паном Тараном, тому що у нього стан здоров'я в тому числі, і зараз потрібен турбо-режим в Міністерстві оборони, треба було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити всі ці зміни. Ну і фактично пан Резніков вже довів свій професіоналізм, дипломатію і має репутацію серед міжнародних партнерів", - зазначив Арахамія.

Він додав, що в рамках цієї ротації "Слуга народу" делегує Ірину Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Що стосується митниці, то нинішній голова Павло Рябікін перейде до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, але не матиме приставку віце-прем'єра. Арахамія підтвердив, що на місце міністра навколишнього середовища Романа Абрамовського розглядається його перший заступник Руслан Стрілець.

Він також уточнив, що якщо розмови про відставку віце-прем'єра з економіки Олексія Любченка дійдуть до логічного завершення, то фракція пропонуватиме на посаду міністра економіки заступника голови Офісу президента Юлію Свириденко.