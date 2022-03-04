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Арахамія про переговори України з Росією: йдемо за узгодженим Комюніке

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П'ятниця 04 березня 2022 15:30
Арахамія про переговори України з Росією: йдемо за узгодженим Комюніке Фото: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Учасник української делегації на переговорах з Росією щодо припинення війни, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за домовленістю сторін делегації працюють за узгодженим Комюніке, щоб не порушити логіку переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"За домовленістю сторін ми йдемо тільки за узгодженим Комюніке, щоб не порушити логіку. Ви ж розумієте, що можуть бути багато речей, які будуть заважати переговорам. Щодо переговорів інформація буде дуже стислою", - заявив він.

Нагадаємо, вчора відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією, який завершився практично безрезультатно.

Поки сторони просунулися тільки в гуманітарному питанні. Україна і РФ домовилися про можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів. Для взаємодії буде створено спеціальний канал зв'язку.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський пояснив мотивацію переговорів з агресором.

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Давид Арахамія Війна Росії проти України
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