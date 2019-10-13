Арахамия передаст СБУ данные о возможном подкупе участников акций

Фото: Давид Арахамия (facebook.com/david.braun.50951)

Депутат извинился перед участниками протестов за свои слова о частичной проплачености митингов

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что намерен во вторник передать имеющуюся у него информацию о возможном подкупе участников акций против согласования "формулы Штайнмайера" в Главное управление Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Арахамия также добавил, что должен был предоставить имеющиеся у него данные в СБУ еще до Дня защитника Украины 14 октября.

"Всю информацию, которую я имею, передам во вторник в Главное управление Службы безопасности Украины. Я должен был это сделать накануне Дня защитника Украины", - написал он.

Депутат также извинился перед участниками протестов, которых он мог обидеть своими словами о частичной проплаченности последних митингов на Майдане.

"Я переосмыслил сказанное мной в интервью "Левому берегу". Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал, - за это я и извиняюсь", - добавил он.

Ранее Давид Арахамия заявил, что, по его мнению, некоторые участники акций против согласования "формулы Штайнмайера" получают деньги за участие в них, по его предположению, таких может быть около 5%.

При этом он добавил, что реальных протестующих, которые "вышли на Майдан по идеологическим соображениям", гораздо больше.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей обеспечить безопасность проведения акций 14 октября и не поддаваться на провокации.