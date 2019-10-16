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Арахамія передав СБУ докази підкупу учасників акцій протесту

Новини » Політика    16.10.2019 - 14:55
Арахамія передав СБУ докази підкупу учасників акцій протесту
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія передав у СБУ заяву 15 жовтня

Голова фракції "Слуга народу" передав в Службу безпеки України (СБУ) докази підкупу учасників акцій протестів проти узгодження "формули Штайнмайера". Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше Арахамія заявив, що, на його думку, деякі учасники акцій отримують гроші за участь у них, за його припущенням, таких може бути близько 5%.

"Так, я вчора передав слідчому (заяву - ред.), підписав папір. Це вже друга за мій парламентський досвід: одна в ГБР, а друга в СБУ", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше депутат вибачився перед учасниками протестів, яких він міг образити своїми словами про часткову проплаченость останніх мітингів на Майдані.

Також РБК-Україна повідомляло, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відзвітувала про моніторинг акцій, пов'язаних з відзначенням День захисника України.

Так, 14 жовтня у Києві спостерігачі спочатку бачили близько 5 тис. людей, які зібралися у парку Шевченка. Пізніше команда СММ зафіксувала близько 15 тис. чоловік, які йшли до Майдану Незалежності.

Пізніше спостерігачі бачили близько 8 тис. осіб, які пройшли до вулиці Банкової, 11, де деякі з них приклеїли стікери на фасад будівлі Офісу президента. Наголошується, що учасники заходу розійшлися без інцидентів.

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