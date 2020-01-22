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Арахамия сомневается в наличии силового плана возвращения Донбасса

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Все усилия направлены исключительно на мирное урегулирование

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не думает, что Украина располагает планом силового возвращения Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Он заявил, что все усилия последние полгода направлены на мирное урегулирование.

"Я не думаю, что есть такой план. У нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование", - сказал Арахамия российским журналистам в кулуарах Международного экономического форума в Давосе.

Арахамия отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе необходимо соблюдать полное прекращение огня.

"Мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обоих сторон погибают люди. Поэтому будем делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы остановить, в первую очередь, прекратить огонь и после этого совместно наработать дальнейшие шаги", - сказал Арахамия.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали условия для силового освобождения Донбасса. По словам Кривоноса, Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе.

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