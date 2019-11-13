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Арахамия отреагировал на заявление Коломойского о России и МВФ

Новости » Политика     13.11.2019 - 14:39
Арахамия отреагировал на заявление Коломойского о России и МВФ
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия против возможного финансирования от Российской Федерации

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия негативно относится к заявлениям олигарха Игоря Коломойского о России и Международном валютном фонде (МВФ). Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он негативно воспринял слова Коломойского о том, что Украина может заменить кредиты МВФ на финансирование с российской стороны.

"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда. По его словам, Россия якобы сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.

"Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил он.

До этого Коломойский высказался за прекращение войны на Донбассе и восстановление отношений между Украиной и Россией. Он также отметил, что США используют Украину в своих геополитических целях.

Украина никогда не будет в НАТО и ЕС, - Коломойский
Новости Украины Игорь КоломойскийМВФДавид Арахамия
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