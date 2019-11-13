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Арахамія відреагував на заяву Коломойського про Росію та МВФ

Новини » Політика     13.11.2019 - 14:39
Арахамія відреагував на заяву Коломойського про Росію та МВФ
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія проти можливого фінансування від Російської Федерації

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній раді Давид Арахамія негативно ставиться до заяв олігарха Ігоря Коломойського про Росію та Міжнародний валютний фонд (МВФ). Про це він заявив в кулуарах парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він негативно сприйняв слова Коломойського про те, що Україна може замінити кредити МВФ на фінансування з російської сторони.

"Я дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб говорити, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити Міжнародного валютного фонду. За його словами, Росія нібито зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.

"Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", - заявив він.

До цього Коломойський висловився за припинення війни на Донбасі і відновлення відносин між Україною та Росією. Він також зазначив, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях.

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Новини України Ігор КоломойскийМВФДавид Арахамія
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