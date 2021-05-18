Арахамия: до осени не будет новых кадровых перестановок в Кабмине

После увольнения трех министров и, соответственно, назначения новых до осени не будет кадровых перестановок в Кабинете министров. При этом может смениться руководство некоторых больших государственных компаний.
Об этом журналистам в Верховной раде заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"По состоянию на сейчас, я скажу, что мой прогноз - до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую", - заявил Арахамия.
Он также добавил, что не сейчас не может назвать, на каких именно государственных предприятиях будут кадровые перестановки.
Напомним, сегодня Верховная рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислав Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.
Ожидается, что новым министром инфраструктуры станет нынешний глава "Укравтодора" Александр Кубраков. Министерство развития экономики вероятно возглавит руководитель Налоговой службы Алексей Любченко, а Министерство здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.