Арахамия: до осени не будет новых кадровых перестановок в Кабмине

После увольнения трех министров и, соответственно, назначения новых до осени не будет кадровых перестановок в Кабинете министров. При этом может смениться руководство некоторых больших государственных компаний.

"По состоянию на сейчас, я скажу, что мой прогноз - до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую", - заявил Арахамия.

Он также добавил, что не сейчас не может назвать, на каких именно государственных предприятиях будут кадровые перестановки.