Арахамія: до осені не буде нових кадрових перестановок у Кабміні

Після звільнення трьох міністрів і, відповідно, призначення нових до осені не буде кадрових перестановок у Кабінеті міністрів. При цьому може змінитися керівництво деяких великих державних компаній.
Про це журналістам у Верховній раді заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Станом на зараз, я скажу, що мій прогноз - до осені не буде ніяких міністерських змін. Можуть бути якісь кадрові зміни у великих підприємствах, але в міністерствах я не прогнозую", - заявив Арахамія.
Він також додав, що не зараз не може назвати, на яких саме державних підприємствах будуть кадрові перестановки.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислав Криклія та Міністра економіки Ігоря Петрашка.
Очікується, що новим міністром інфраструктури стане нинішній глава "Укравтодору" Олександр Кубраков. Міністерство розвитку економіки ймовірно очолить керівник податкової служби Олексій Любченко, А міністерство охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко.