Арахамия объяснил, почему Рада не рассмотрела законопроект об игорном бизнесе

Народные депутаты не стали рассматривать законопроект об игорном бизнесе, потому что им не хватило времени. Рассмотрение перенесли на 30 июня.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Он заявил, что законопроект не был снят с повестки дня.

"Сегодня просто пятница, очень сокращенный рабочий день. Утром мы голосовали за министра экологии, после этого приняли один небольшой закон и наступил час вопросов к правительству. И дальше у нас был выбор или зайти в рассмотрение закона об игорном бизнесе и продолжить это через неделю во вторник. Таким образом мы связали бы себе руки. Если за эту неделю произойдет что-то более срочное, у нас нет права это рассматривать до завершения рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе", - сказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что в законопроекте 3,5 тысячи правок и его рассмотрение может затянуться на несколько дней.

"Основной план на сегодня - в следующий вторник его начать и где-то до четверга завершить", - добавил Арахамия.

Ранее сообщалось, что Верховная рада может приступить к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении 19 июня.

РБК-Украина писало, что НАЗК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта об игорном бизнес и пришло к выводу, что законопроект содержит ряд коррупционных рисков.