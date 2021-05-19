Арахамия обсудил с сенатором США российскую угрозу и реформы в Украине

Председатель фракции "Слуга народу" Давид Арахамия провел встречи с Крисом Мерфи - сенатором США от штата Коннектикут, представителем Демократической партии США, сопредседателем группы дружбы Конгресса США с Украиной.

"Сенатор Крис Мерфи является проактивным защитником Украины и всегда поддерживает развитие нашей страны. Мы обсудили вопросы российской угрозы, вызовы, которые сейчас стоят перед украинским парламентом, а также вопросы вакцинации и поддержку Украины со стороны США по этому вопросу. Также я пригласил сенатора посетить Украину и принять участие в праздновании 30-й годовщины независимости", - рассказал Арахамия.

В частности, глава фракции выразил обеспокоенность относительно наличия российских войск на границе с Украиной. Сенатор подчеркнул наличие намерений США поддерживать Украину для защиты демократии и ее свободного развития.

Также лидер монобольшинства поделился вызовами, которые сейчас стоят перед украинским парламентом. Это борьба с коррупцией, становление независимого энергетического сектора, усиление независимости Национального банка Украины. Представитель Сената сообщил, что поддерживает действия президента и парламента в решении этих вопросов.

Стороны также обсудили проблемы вакцинации украинцев. Разработаны первые шаги для осуществления поддержки США в этой сфере. Сенатор подчеркнул, что возможным является привлечение помощи Украине для проведения вакцинации всего населения страны.