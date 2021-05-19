Арахамія обговорив з сенатором США російську загрозу та реформи в Україні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія провів зустрічі з Крісом Мерфі - сенатором США від штату Коннектикут, представником Демократичної партії США, співголовою групи дружби Конгресу США з Україною.

"Сенатор Кріс Мерфі є проактивним захисником України та завжди підтримує розвиток нашої країни. Ми обговорили питання російської загрози, викликів, які наразі стоять перед українським парламентом, а також питання вакцинації та підтримку України з боку США з цього питання. Також я запросив сенатора відвідати Україну та взяти участь у святкуванні 30-ї річниці незалежності", - розповів Арахамія.

Зокрема, очільник фракції висловив занепокоєння щодо наявності російських військ на кордоні з Україною. Сенатор підкреслив наявність намірів США підтримувати Україну для захисту демократії та її вільного розвитку.

Також лідер монобільшості поділився викликами, які наразі стоять перед українським парламентом. Це боротьба з корупцією, становлення незалежного енергетичного сектору, посилення незалежності Національного банку України. Представник Сенату повідомив, що підтримує дії президента та парламенту у вирішенні цих питань.

Сторони також обговорили проблеми вакцинації українців. Розроблено перші кроки для здійснення підтримки США у цій сфері. Сенатор наголосив, що можливим є залучення допомоги Україні для проведення вакцинації всього населення країни.