ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Арахамія обговорив з сенатором США російську загрозу та реформи в Україні

Новость на русском →
Київ, Середа 19 травня 2021 15:18
Арахамія обговорив з сенатором США російську загрозу та реформи в Україні Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія провів зустрічі з Крісом Мерфі - сенатором США від штату Коннектикут, представником Демократичної партії США, співголовою групи дружби Конгресу США з Україною.

Про це повідомляє прес-служба СН.

"Сенатор Кріс Мерфі є проактивним захисником України та завжди підтримує розвиток нашої країни. Ми обговорили питання російської загрози, викликів, які наразі стоять перед українським парламентом, а також питання вакцинації та підтримку України з боку США з цього питання. Також я запросив сенатора відвідати Україну та взяти участь у святкуванні 30-ї річниці незалежності", - розповів Арахамія.

Зокрема, очільник фракції висловив занепокоєння щодо наявності російських військ на кордоні з Україною. Сенатор підкреслив наявність намірів США підтримувати Україну для захисту демократії та її вільного розвитку.

Також лідер монобільшості поділився викликами, які наразі стоять перед українським парламентом. Це боротьба з корупцією, становлення незалежного енергетичного сектору, посилення незалежності Національного банку України. Представник Сенату повідомив, що підтримує дії президента та парламенту у вирішенні цих питань.

Сторони також обговорили проблеми вакцинації українців. Розроблено перші кроки для здійснення підтримки США у цій сфері. Сенатор наголосив, що можливим є залучення допомоги Україні для проведення вакцинації всього населення країни.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав уряд США виділити справедливу частину своїх надлишкових вакцин AstraZeneca проти COVID-19 для України.

З відповідним листом він звернувся до координатора з глобального реагування на COVID-19 та безпеки охорони здоров’я Держдепартаменту США Гейла Сміта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Давид Арахамія Слуга народа Сполучені Штати Америки
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні