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Арахамия: в новом Кабмине будет человек из нынешнего правительства

Новости » Политика    21.08.2019 - 12:55
Арахамия: в новом Кабмине будет человек из нынешнего правительства
Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

Арахамия не стал называть фамилию этого министра

В составе нового Кабинета министров Украины останется один человек из нынешнего правительства. Об этом в эфире "112 Украина" заявил избранный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, в новом правительстве может остаться кто-то из сегодняшних министров, однако не стал уточнять, кто это.

"Кто-то останется (из нынешнего состава Кабмина, - ред.) могу сказать… Кто, не могу сказать. Вы же сами знаете, когда называешь какую-то фамилию, этого человека потом надо жалеть три дня. Я точно знаю, что один человек - сто процентов… сейчас все имеют шансы остаться, но один человек точно будет", - заявил он.

Напомним, в конце июля глава штаба политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины. По его словам, на должность министра здравоохранения рассматривают кандидатуру основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого. Однако сам Радуцкий уже успел заявить, что не видит себя в исполнительной власти.

Кроме того, должность министра образования и науки может получить эксперт в образовательной сфере Сергей Бабак.

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