ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Арахамія: у новому Кабміні буде людина з нинішнього уряду

Новини » Політика    21.08.2019 - 12:55
Арахамія: у новому Кабміні буде людина з нинішнього уряду
Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

Арахамія не став називати прізвище цього міністра

У складі нового Кабінету міністрів України залишиться одна людина з нинішнього уряду. Про це в ефірі "112 Україна" заявив новообраний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, в новому уряді може залишитися хтось із сьогоднішніх міністрів, проте не став уточнювати, хто це.

"Хтось залишиться (з нинішнього складу Кабміну, - ред.) можу сказати... Хто, не можу сказати. Ви ж самі знаєте, коли називаєш якесь прізвище, цю людину потім треба жаліти три дні. Я точно знаю, що одна людина - сто відсотків... зараз всі мають шанси залишитися, але одна людина точно буде", - заявив він.

Нагадаємо, в кінці липня глава штабу політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, хто може очолити Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки України. За його словами, на посаду міністра охорони здоров'я розглядають кандидатуру засновника мережі приватних клінік "Борис" Михайла Радуцького. Однак сам Радуцький уже встиг заявити, що не бачить себе у виконавчій владі.

Крім того, посаду міністра освіти і науки може отримати експерт в освітній сфері Сергій Бабак.

У Кабміні розповіли, як зросли пенсії та мінімалка з 2016
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниправительствоСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся