Арахамія назвав кількість людей Коломойского в "Слузі народу"

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

В "Слузі народу" майже 10 нардепів від Коломойського

У парламентській фракції "Слуга народу" присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю LB.ua.

Так, відповідаючи на питання, скільки у фракції "Слуга народу" депутатів олігарха Коломойського, Арахамія заявив, що близько десяти.

"Я чув про 7-8 (нардепів від Коломойського - ред.). Деяких людей просто пов'язують (з Коломойським - ред.) за регіональною ознакою", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" пояснили схожість позицій з олігархом Ігорем Коломойським в питанні ренти. За словами народного депутата Данила Гетманцева, потрібно знайти золоту середину, при якій буде забезпечений середній по світу рівень податкового тиску.

Також РБК-Україна писало, що Офіс президента відмовився надавати стенограму та протокол зустрічі Володимира Зеленського з українським олігархом Ігорем Коломойським. Відмову в офісі пояснили тим, що жодних записів зустрічі не велося. На зустрічі обговорювалися енергетичні питання, зокрема, зниження тарифів на комунальні послуги.