ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис президента отказался предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским

Новости » Политика    26.09.2019 - 15:45
Офис президента отказался предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским
Фото: встреча Зеленского с Коломойским (t.me/OP_UA)

В ОПУ заявили, что никаких записей встречи не велось

Офис президента Украины отказался предоставить стенограмму и протокол встречи Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Отказ в ОПУ объяснили тем, что никаких записей встречи не велось.

"10 сентября 2019 президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встрече не велось", - говорится в ответе ОПУ на запрос журналистов.

В ответе также указано, что кроме президента и олигарха, на этой встрече присутствовали премьер Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОПУ Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета Нафтогаза Юлия Ковалив.

В ОПУ отметили, что на встрече обсуждались энергетические вопросы, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам … Президент Украины выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - отмечают в ОПУ.

Напомним, 10 сентября Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.

РБК-Украина сообщало ранее, что на встрече Зеленского с Коломойским обсуждали проблему, связанную с энергетической независимостью Украины.

Рассекречен текст жалобы разведки на разговор Трампа с Зеленским Встреча Зеленского и Трампа: главное
Новости Украины Владимир ЗеленскийИгорь Коломойскийвстреча
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь