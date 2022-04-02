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Арахамия назвал две альтернативы в случае неподдержки народом мирного соглашения с РФ

Фото: Давид Арахамия, глава фракции СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия озвучил варианты развития событий в случае, если на референдуме украинцы не поддержат внеблоковый статус Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Если народ Украины (на референдуме – ред.) не выберет этот путь (внеблоковости – ред.), тогда это будет означать, что договор не будет иметь окончательно юридическую силу и мы тогда или, возможно, вернемся к состоянию войны, или вернемся к переговоров и будем решать другим путём", – заявил нардеп.

Ранее Арахамия заявил об устном согласии РФ на мирные предложения Украины. Правда, вести переговоры о статусе Крыма российские власти отказались.

Кроме того, он признал, что место и дата встречи Зеленского и Путина пока неизвестны. Нардеп предположил, что встреча лидеров может состояться в Турции.

К слову, в Кремле назвали одну из главных целей развязанной против Украины войны.

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Давид АрахамияРеферендумВторжение России в УкраинуВойна России против Украины