Арахамия назвал две альтернативы в случае неподдержки народом мирного соглашения с РФ

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия озвучил варианты развития событий в случае, если на референдуме украинцы не поддержат внеблоковый статус Украины.

"Если народ Украины (на референдуме – ред.) не выберет этот путь (внеблоковости – ред.), тогда это будет означать, что договор не будет иметь окончательно юридическую силу и мы тогда или, возможно, вернемся к состоянию войны, или вернемся к переговоров и будем решать другим путём", – заявил нардеп.

Ранее Арахамия заявил об устном согласии РФ на мирные предложения Украины. Правда, вести переговоры о статусе Крыма российские власти отказались.

Кроме того, он признал, что место и дата встречи Зеленского и Путина пока неизвестны. Нардеп предположил, что встреча лидеров может состояться в Турции.